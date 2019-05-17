وهاب: البطريرك صفير كان رجل حوار ويناقش حتى خصومه في كل المواضيع

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ قبيل قيامه بواجب العزاء بالراحل البطريرك بطرس صفير في ​بكركي​، ان "العلاقة مع الراحل صفير لم تكن متأرجحة يوماً بل مستمرة وكنا نناقش معه في كل الامور وعلى رأسهاالخلافية منها، وكان يستوعب الحوار حتى مع الخصوم، ويؤمن بحرية كل شخص بإبداء رأيه".

وكشف وهاب، ان "انا كنت أصرّح من بكركي في الايام الصعبة واحيانا بسقف عالٍ، وضد توجهات بكركي"، مشددا على ان "الراحل صفير حوّل الصرح البطريركي الى موئل للحريات، وتعاونا معه لفترة طويلة وبخاصة في اطار مصالحة الجبل، وكان صفير رؤيويا وصلبا ويمرر الامور بطريقة محببة ،مهما كانت جدية الموضوع المطروح، وانا حرصت على إبقاء العلاقة معه جيدة حتى بعد تنحيه من منصب بطريرك."