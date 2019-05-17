وسائل إعلام أفغانية: مقتل 17 شرطيا أفغانيا بـ"نيران صديقة" اثر غارة على هلمند

أفادت وسائل إعلام أفغانية بـ"مقتل 17 شرطيًّا أفغانيًّا بـ"نيران صديقة" مصدرها غارة جوية على ولاية هلمند الأفغانية".
وكان قد أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية تلاشي شوك، عطاء الله خجياني، يوم الإثنين، أنّ "ثلاثة انفجارات هزّت وسط مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، ما أوقع ثلاثة قتلى و20 جريحًا".
كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، الإثنين أيضًا، "أنّها تحقّق في معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات أميركية استهدفت منشآت قيل إنّها تُستخدم لتصنيع المخدرات في ولايتي فرح ونيمروز غرب أفغانستان".
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