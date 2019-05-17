اردوغان: لن نسمح أبدا بإنشاء ممر إرهابي مجاور لحدود تركيا بشمال سوريا

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ حيّدت في عامين ونصف العام 420 من القيادات ​الإرهاب​ية، بينهم 16 من المدرجين في اللائحة الحمراء للمطلوبين"، مشدّدًا على أنّ "تركيا لن تسمح أبدًا بإنشاء ممرّ إرهابي مجاور لحدودها في شمال ​سوريا​".

وركّز على "أنّنا لن نُسلّم مستقبل إخواننا ​الأكراد​ والعرب والتركمان السوريين، لرحمة أطماع الإستعمارية الجديدة"، لافتًا إلى أنّ "تركيا ألحقت خسائر كبيرة في الإرهابيين منذ أن بدأت عملياتها ضدّ الإرهاب بشكل متواصل". وأوضح أنّ "​الجيش التركي​ أنزل ضربات موجعة على تنظيم "داعش"، وامتدادات منظمة "بي كا كا" في سوريا، و"طهّر" مساحة تُقدّر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب".

وبيّن اردوغان أنّ "تركيا تستقبل 3 ملايين و600 ألف لاجئ فرّوا من الحرب في سوريا، وأنّ 320 ألف منهم عادوا إلى مناطقهم بعد "تطهيرها" من الإرهاب".