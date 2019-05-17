اردوغان: لن نسمح أبدا بإنشاء ممر إرهابي مجاور لحدود تركيا بشمال سوريا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "تركيا حيّدت في عامين ونصف العام 420 من القيادات الإرهابية، بينهم 16 من المدرجين في اللائحة الحمراء للمطلوبين"، مشدّدًا على أنّ "تركيا لن تسمح أبدًا بإنشاء ممرّ إرهابي مجاور لحدودها في شمال سوريا".
وركّز على "أنّنا لن نُسلّم مستقبل إخواننا الأكراد والعرب والتركمان السوريين، لرحمة أطماع الإستعمارية الجديدة"، لافتًا إلى أنّ "تركيا ألحقت خسائر كبيرة في الإرهابيين منذ أن بدأت عملياتها ضدّ الإرهاب بشكل متواصل". وأوضح أنّ "الجيش التركي أنزل ضربات موجعة على تنظيم "داعش"، وامتدادات منظمة "بي كا كا" في سوريا، و"طهّر" مساحة تُقدّر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب".
وبيّن اردوغان أنّ "تركيا تستقبل 3 ملايين و600 ألف لاجئ فرّوا من الحرب في سوريا، وأنّ 320 ألف منهم عادوا إلى مناطقهم بعد "تطهيرها" من الإرهاب".
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