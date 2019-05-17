"أ.ف.ب": بلجيكا تسلم فرنسا متهما باحتجاز صحافيين في سوريا عام 2013

كشف مصدر قضائي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "​بلجيكا​ سلّمت ​فرنسا​ المتّهم باحتجاز صحافيين اثنين في ​سوريا​ في 2013، ​مهدي نموش​".

وتم تسليم نموش البالغ من العمر 34 عامًا إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.

وكانت قد قضت محكمة بلجيكية في آذار 2019، بالسجن المؤبد على نموش في قضية هجوم على متحف يهودي في بروكسل، أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل نحو خمس سنوات.