خارجية أميركا فرضت عقوبات على خمسة أفراد روس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ "فرض عقوبات على خمسة أفراد روس وكيان واحد، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأوضحت أنّ "أسماء هؤلاء الأفراد أُضيفَت إلى "لائحة مانييتسكي" لأنّهم "مسؤولون عن الانتهاكات الأخيرة الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل زعيم المعارضة الروسية ​بوريس نيمتسوف​ خارج إطار القانون، وتعذيب وقتل مثليّين في ​الشيشان​ خارج إطار القانون".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيّام من لقاء بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​.

ويتيح "قانون مانينتسكي" فرض قيود على حركة أفراد وكيانات في ​الولايات المتحدة الأميركية​، متّهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم.