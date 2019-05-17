أ.ف.ب: مقتل موقوف أميركي في حادث بالسجن في نيكاراغوا

أعلنت وزارة داخلية ​نيكاراغوا​ موت معارض موقوف في نيكاراغوا بسبب مشاركته في تظاهرات ضد ​الحكومة​، يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك في حادث وقع في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ما أثار احتجاج المعارضة و​الولايات المتحدة​ ومنظمة الدول الأميركية.

وذكرت الوزارة في بيان إن إيدي مونتيس (57 عاما) جرح في "مواجهة" مع أحد أفراد طاقم ​الأمن​ خلال سعيه لانتزاع سلاحه. وقد نقل إلى المستشفى حيث توفي بينما كان الأطباء يحاولون إنعاشه، حسب البيان.