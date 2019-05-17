أ.ف.ب: مقتل موقوف أميركي في حادث بالسجن في نيكاراغوا

أعلنت وزارة داخلية نيكاراغوا موت معارض موقوف في نيكاراغوا بسبب مشاركته في تظاهرات ضد الحكومة، يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك في حادث وقع في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ما أثار احتجاج المعارضة والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية.
وذكرت الوزارة في بيان إن إيدي مونتيس (57 عاما) جرح في "مواجهة" مع أحد أفراد طاقم الأمن خلال سعيه لانتزاع سلاحه. وقد نقل إلى المستشفى حيث توفي بينما كان الأطباء يحاولون إنعاشه، حسب البيان.
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