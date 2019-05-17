مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: غارات تحالف العربي على اليمن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مكتب مفوّضها في الشرق الأوسط السفير ​هيثم ابو سعيد​ أن الغارات الأخيرة على الأحياء السكنية والتي أدت إلى سقوط ستة أشخاص منهم أربعة أطفال منأسرة واحدة ورجلين، كما وصل عدد الجرحى إلى واحد وسبعين شخصاً منهم سبعة وعشرون طفلا وسبعة عشرة امرأة وسبعة وعشرون رجلا.

وأضاف البيان أن الأسباب الذي ساقه ​التحالف العربي​ غير مقبول سيما وأن الأحداث اليمنية وصلت في الفترة إلى تفاهم كبير حصل برعاية ​الأمم المتحدة​ في ​السويد​، وأبدت جهات في الأوانة الأخيرة ليونة في الإستعداد للتطبيق خصوصا إنسحاب ​الحوثيين​ من محيط مرفأ ​الحديدة​ للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.