بن صالح أقال مدعيَين اثنين ومدير جهاز مكافحة الفساد في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ "الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، أقال مدعيَين اثنين في العاصمة الجزائرية -حيث تتمركز مؤخّرًا تحقيقات عدّة تستهدف شخصيّات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة- وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد".
وأوضحت في بيان، أنّ "بن صالح مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبًا عامًّا لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وعيّن زغماطي بلقاسم خلفًا له. كما أنهى مهام الباي خالد بصفته وكيلًا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. وأقال أيضًا مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد المكلّف التحقيقات في قضايا الفساد، وعيّن مختار لخضاري خلفًا له".
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