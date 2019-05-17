ظريف وصل إلى بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عبر الإجراءات العملية

لفت وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة الصينية بكين، في إطار جولته في عدد من الدول الآسيوية، إلى "أنّني أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وبخاصّة الدول الّتي هي عضو في ​الاتفاق النووي​، للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه".

وركّز على "أنّنا قد أكّدنا لكلّ هذه الدول خلال هذه الجولة، أنّ الحفاظ على الاتفاق النووي يتمّ عن طريق الإجراءات العمليّة، وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق".

ومن المقرّر أن يجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين الصينيّين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة والشؤون المتعلّقة بالاتفاق النووي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد زار كلًّا من ​تركمانستان​ و​الهند​ واليابان في إطار جولته الآسيوية.