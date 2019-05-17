لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة الصينية بكين، في إطار جولته في عدد من الدول الآسيوية، إلى "أنّني أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وبخاصّة الدول الّتي هي عضو في الاتفاق النووي، للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه".
وركّز على "أنّنا قد أكّدنا لكلّ هذه الدول خلال هذه الجولة، أنّ الحفاظ على الاتفاق النووي يتمّ عن طريق الإجراءات العمليّة، وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق".
ومن المقرّر أن يجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين الصينيّين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة والشؤون المتعلّقة بالاتفاق النووي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان ظريف قد زار كلًّا من تركمانستان والهند واليابان في إطار جولته الآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف وصل إلى بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عبر الإجراءات العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.