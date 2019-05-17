ترامب يعلن عن خطة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة جديدة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة، تتضمن زيادة حصة أصحاب المهارات والمؤهلات العالية حوالى خمسة أضعاف، وتفرض الإلمام باللغة الإنجليزية كشرط أساسي لقبول طلبات المهاجرين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده الخميس، في البيت الأبيض، إن خطته ستجعل من نظام الهجرة الأمريكي مصدر فخر لبلاده، وستكون محط إعجاب العالم أجمع.

وأشار إلى أن النظام الجديد يضع في أولوياته مصالح العمال الأمريكيين، مؤكداً أنه حان الوقت لتطبيق نظام يتيح الفرصة لتطوير الأجيال القادمة في البلاد.

ولفت إلى أن القوانين الأمريكية الحالية حول الهجرة تحفز مهربي البشر، مضيفا: "أقولها بحزن إن هذه الخطة (نظام الهجرة الجديد) تم إعدادها علي يد خبراء من القوات الأمنية، وليس السياسيين".

وأشار إلى أنه بفضل النظام الجديد سيتم منع قدوم الأشخاص الذين لديهم سجل جرائم، وأعمال غير قانونية إلى الولايات المتحدة.

وأردف "إذا كان لديك (المهاجر) وعد مناسب للمجيء إلى هنا ، فسيتم قبولك على الفور ، ولكن إذا لم يكن لديك ذلك ، فسيتم إعادتك إلى منزلك بسرعة".

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وأوضح ترامب أنّ "التغيير الأكبر الذي نقوم به هو زيادة نسبة المهاجرين أصحاب المهارات (الشهادات) العالية من 12 في المئة إلى 50 في المئة".

وتابع قائلا: "العمال الأجانب يأتون إلى بلادنا ويعملون في أماكن يمكن للأمريكيين العمل فيها، ومقترحنا هذا يفي بواجبنا المقدس تجاه الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب أن النظام الجديد لن يقلل من منح البطاقة الخضراء للمهاجرين، بل سيضع معايير بسيطة وعالمية بدل القرعة للحصول على البطاقة الخضراء.

وأردف قائلا: "إذا كنت عاملا شابا وتتمتع بمهارات جيدة وتعليم عال، سيكون حظك أوفر في الحصول على البطاقة الخضراء".

وبهدف تحقيق الانسجام مع المجتمع الأمريكي، صرح ترامب أن المشروع الإصلاحي الجديد سيشترط على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، إتقان اللغة الإنكليزية.

ولفت إلى أنه في حال حاول الديمقراطيون عرقلة المشروع في الكونجرس، فإنه سيعرض الخطة على مجلسي النواب والشيوخ في حال فوزه بانتخابات 2020 وسيطرة الجمهوريين على المجلسين.

وأعرب عن اعتقاده بأن معظم الديمقراطيين في الكونجرس سيعارضون المشروع الإصلاحي الجديد.