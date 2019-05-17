الجارديان: قاسم سليماني طلب من فصائل عراقية الاستعداد لـ "خوض حرب بالوكالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى قادة فصائل عراقية مسلحة خاضعة لنفوذ طهران خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع، وأخبرهم "بالاستعداد لخوض حرب بالوكالة"على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

واستندت الصحيفة في تقريرها على تصريحات من مصدر وصفته بالاستخباري. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت في تقرير لها الاثنين الماضي إن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال 120 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم إيراني ومنع إيران من تطوير أسلحتها النووية.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر ووصفه بـ "الزائف".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.