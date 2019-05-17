المعارضة السودانية تدعو إلى "مواكب تسليم السلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم ما سماه مواكب تسليم السلطة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المواكب من أحياء في الخرطوم لتكون وجهتها النهائية مقرَّ الاعتصام في محيط قيادة الجيش. وعادت حركة السير الى طبيعتها في شوارع وسط الخرطوم بعد ازالة المتاريس، التي كان المحتجون نصبوها في محيط مقر الاعتصام.

كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تحديد مساحة معينة للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش والذي يطالب المشاركون فيه بتسليم السلطة للمدنيين.