في سابقة غريبة ...الشرطة الامريكية تقتحم سفاة فنزويلا في واشنطن و تعتقل مجموعة من امن السفارة

اقتحمت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، حاولوا منع السلطات من السيطرة على المبنى.

وقالت الناشطة من منظمة "CODEPINK" الحقوقية والمشاركة في حملة حماية المبنى، مدية بنيامين، عبر موقع "تويتر": "الشرطة تقتحم السفارة لاعتقال مجموعة حماية السفارة".

وأضافت بنيامين أن "الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ 4 الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة"، معتبرة أن هذا الإجراء "انتهاك مطلق لاتفاقية فيينا وأمر مخجل".