انسحبت منها بمشقة ..عودة الامارات الى القائمة السوداء للدول الحاضنة لممارسات التهرب الدولي من...

كشفت مجلة فرنسية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عادت إلى القائمة السوداء للدول الحاضنة لممارسات التهرب الدولي من الضرائب بعد أن تمكنت من الانسحاب منها عام 2017 بعد جهد مضن.

ونقلت "جون أفريك" عن الخبير "وداد نصراوي" أن الجدل مشتعل حاليا داخل الأروقة السياسية والمالية الفرنسية حول تورط الإمارات في هذا الاحتضان وتحولها من جديد إلى جنة ضريبية يأوي إليها المهربون والمتهربون.

وأوضح أن إعادة الإمارات للقائمة السوداء جاء إثر نشر ما يسمى بـ"أوراق دبي"، التي سرّبتها مجلة "لونوفل أوبسرفاتور" الفرنسية في تقرير لها نشر في الخامس من سبتمبر 2018، أظهر، "ممارسات خطيرة في مجالي غسيل الأموال والتهرب الضريبي" حسب قوله.

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وكانت "الغارديان" قد نشرت تقريرا، في 24 جوان 2018، أشارت خلاله إلى أن إمارة دبي باتت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وتحدثت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، عن انكباب محققين بريطانيين على دراسة معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا الإمارة لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني من إيرادات الضرائب ما بين عامي 2005 و2016.

وتعقب المحققون الملايين المختفية، التي يدين بها المتهربون للمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى، عبر تتبع قائمة مشتري العقارات بدبي، وجميعهم متهمون بالتورط فيما يسمى "الاحتيال المتجول" بحسب "الغارديان".