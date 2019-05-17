سقوط طائرة إف-16 فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 مايو 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أدى إلى نشوب حريق. وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي). وأضاف للصحيفة أن الحريق “لم يكن كبيراً”. Advertisements ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات على الأرض. المصدر وكالات

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