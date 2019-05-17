كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، إسقاط طائرة حوثية مسيرة كانت تحوم فوق معسكر لقوات التحالف العربي في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان، اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إن "طائرة حوثية إيرانية الصنع حامت فوق معسكر لقوات التحالف العربي في المهرة، إلا أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطها".

وهذه هي أحدث طائرة مسيرة يتم إسقاطها، من قبل التحالف العربي، بعد سلسلة من المحاولات الحوثية لاستهدافها.

وتخوض ميليشيات الحوثي حرباً بالوكالة عن طهران، في مسعى لإسقاط اليمن لمصلحة النفود الإيراني.