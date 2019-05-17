كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنوك التركية تفشل في بيع ديونها المتعثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة، إن البنوك التركية فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع المشترين المحتملين للديون المشكوك في تحصيلها، في أول جولة من المحادثات بين الجانبين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن هذه المصادر القول، إن الخلافات بين البنوك التركية والمشترين المحتملين، ومنهم بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" وشركة الاستثمار المالي "باين كابيتال"، شملت سعر الديون وهيكلة أي صفقة، مضيفة أن المشاركين في المحادثات فشلوا حتى في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف "الدين المشكوك في تحصيلها".

وقالت مصادر مطلعة، إن مجموعة من المستثمرين الدوليين سيجتمعون مع مسؤولي البنوك التركية، لبحث شراء ديون متعثرة، في إطار خطة حكومية تركية لتخليص البنوك من هذه الديون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وبحسب المصادر شارك في المحادثات أيضاً "البنك الأوروبي للإعمار والتنمية"، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مضيفة أن مؤسسة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز" نظمت الاجتماع الأول من نوعه منذ كشف وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق منذ شهور عن خططه للتخلص من ديون قطاعي الطاقة والعقارات المشكوك في تحصيلها.

وتضررت البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدينة إعادة جدولة ديونها.

وتلقت البنوك طلبات لإعادة جدولة ديون قيمتها 28 مليار دولار تقريباً، في أعقاب تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 28% في العام الماضي.

وفي مارس الماضي، ارتفعت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها من 2.9% من إجمالي القروض المصرفية في تركيا في بداية 2018 إلى 4.04% في مارس الماضي.