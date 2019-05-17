كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الأردني يعتقل النائب السابق هند الفايز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأردنية عمان، النائب السابق هند الفايز على خلفية طلب قضائي بمطالبات مالية بحقها.

وهند حاكم الفايز (50 عاماً) ناشطة سياسية معارضة ونائب سابق في مجلس النواب الأردني عام 2013، وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".