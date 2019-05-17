كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللقطات الأولى لتحطم "إف 16" فوق مخزن ومصير قائد الطيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت تسجيلات مصورة اللقطات الأولى لتحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز "إف 16" فوق مخزن تجاري جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق في المخزن.

وأحدثت الطائرة، التي سقطت عند الساعة الرابعة عصرا تقريبا بالتوقيت المحلي، الخميس، ثقبا كبيرا في سقف المبنى التجاري الذي يقع على مقربة من قاعدة "مارتش" العسكرية التي أقلعت منها، حسبما تظهر مقاطع فيديو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية، أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة، وبث سكان من المنطقة تسجيلا مصورا للمظلة التي حملته، وكذلك لأجزاء من الطائرة بعد ارتطامها بالمبنى.