طنجة..حجز 900 ألف قرص مهلوس واعتقال 2326 شخص من مقترفي السرقات

استعرضت ولاية أمن طنجة، أمس الخميس، حصيلة تدخلاتها خلال سنة 2018، وأكدت أنها تسعى دائما على غرار ولايات الأمن الأخرى، إلى تطوير إمكانياتها المادية والبشرية، وتعزيز قدراتها بأدوات عمل حديثة.

وكشف والي الأمن محمد أوعلا بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، أنه خلال السنة الماضية تم تأهيل الأطر والعناصر عبر إخضاعهم للتكوين داخل الوطن وخارجه، وبناء مقرات وثكنات أمنية جديدة، ناهيك عن تجهيز قاعة القيادة والتنسيق والتي سيتم ربطها بأنظمة متطورة لكاميرات رقمية تغطي الـمجال الحضري لعاصمة البوغاز.

وأضاف أوعلا أن المصالح الأمنية بطنجة، حجزت ما مجموعه 940.350 قرص مهلوس، و34 طن من مخدر الشيرا، و21 كيلوغرام من مخدر الهروين والكوكاين، و 100 كيلو غرام من مادة الكيف سنابل، وتمكنت من إيقاف شبكات إجرامية تتحرك بين الـمغرب ودول أجنبية.

كما تم إخضاع ما مجموعه 182.588 شخص لعملية التحقق من الهوية وضبط 2326 شخص من مقترفي السرقات، وضبط 2619 شخص حاملي السلاح الأبيض، فيما تم تقديم ما 25888 شخص من ضمنهم 1781 إمرأة مجموعه أمام القضاء في قضايا مختلفة.

وفي ما يخص جزر المخالفات المتعلقة بالسير والجولان أفاد أوعلا، أنه تم تسجيل 136.956 مخالفة، وإيداع 11774 آلية بالمحجز البلدي، وسحب 12241 وثيقة، واستخلاص ما مجموعه 15.051.675 درهم كغرامات صلحية.

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