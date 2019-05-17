‎ 52سجينا يشاركون في مسابقات دينية جهوية بالسجن المحلي بني ملال

تحث شعار ″الإسلام دين تسامح وتكافل″، نظمت المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع المجلس العلمي المحلي ببني ملال، أمس الخميس، مسابقات دينية بالسجن المحلي.

ونظمت هذه المسابقة لفائدة السجناء الحائزين على الرتب الأولى في المسابقات المحلية، والبالغ عددهم 52 نزيلا، وذلك بحضور عدد من أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جهويا ومحليا.

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وشمل برنامج المسابقات الدينية حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره، وكذا حفظ ترتيب سوره، بالإضافة إلى حفظ الأحاديث النبوية وتفسيرها، فضلا عن مسابقة في المديح والسماع وأحسن صوت في الآذان.

ومرت هذه المسابقات، التي شارك فيها، 52 سجينا، في أجواء إيمانية روحانية، وفي الختام تم تتويج السجناء الأوائل المؤهلين للمشاركة في المسابقة الوطنية والتي سيتبارى فيها السجناء الفائزون بالرتب الأولى في المسابقات الجهوية المنظمة بباقي جهات المملكة.