تقارير: ريال مدريد يجري اتصالات لضم صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني عاد ليظهر اهتمامه بالحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن الصحفي فيليب كارايون، بقناة "كانال بلس" الفرنسية، إن ريال مدريد أجرى اتصالات أولية مع صلاح، تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل.

وأضاف كارايون أن الميرنغي يريد إتمام التعاقد مع صلاح، بعد الاقتراب من حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي.

وسبق أن ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يجدد النجم المصري عقده رفقة ليفربول حتى صيف 2023.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت أن إدارة ريال مدريد منحت المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 500 مليون يورو، لإبرام صفقات مميزة خلال الميركاتو المقبل.