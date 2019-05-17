اعتقال شخص بشبهة تقديم المخدرات لابنتيه والاعتداء عليهما جنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا، في الأربعينيات من عمره، من سكان إحدى القرى في الجليل وذلك للاشتباه بتقديم المخدرات لابنيته القاصرتين (6 و14 عاما) والاعتداء عليهما جنسيا.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت أمس شكوى مفادها اعتداء والد على ابنتيه وتنفيذ أعمال مشينة ومخالفات جنسية خطيرة بحقهما "

ويستدل من التحقيقات الأولية أن الشخص اعتدى بالضرب على أبناء عائلته.

هذا، ومن المزمع أن يتم اليوم، الجمعة، عرض المشتبه به على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في ملف القضية.