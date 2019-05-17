جماهير ريال مدريد تعارض أحد قرارات زيدان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن جماهير ريال مدريد الإسباني أبدت معارضتها لمدرب الفريق، زين الدين زيدان، بخصوص أحد القرارات الحاسمة في الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جماهير ريال مدريد تريد أن يكون أندريه لونين هو الحارس الثاني لريال مدريد خلال الموسم المقبل، خلف البلجيكي تيبو كورتوا.

وأشارت إلى أن زيدان يخطط لوضع نجله كحارس ثان، بعد الرحيل المحتمل للكوستاريكي كيلور نافاس في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت أن خلال استطلاع رأي شارك خلاله 125 ألفًا من جماهير الميرنغي بشأن الحارس الثاني في الموسم المقبل، فإن 59% اختاروا لونين المعار إلى ليغانيس ليجلس على مقاعد البدلاء.

أما 17% فقط من المشاركين وضعوا ثقتهم في لوكا خلال الموسم المقبل، بينما يريد 26% حارسًا آخر لدور الرجل الثاني.

وكان لوكا، الحارس الرابع في ريال مدريد، وحارس فريق الشباب في الدرجة الثانية، وبعد رحيل كيكو كاسيا أصبح الحارس الثالث وشارك في الليغا لأول مرة بعد عودة زيدان ضد هويسكا.