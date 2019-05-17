التوتر الأميركي الإيراني: تواصل ارتفاع أسعار النفط في آسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر أسعار النفط مرتفعة في آسيا اليوم، الجمعة، بسبب التصعيد بين واشنطن وطهران، بينما رفضت إيران بشكل واضح عرضا للحوار من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وحوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، السادسة والنصف بتوقيت القدس، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران/ يونيو 31 سنتا ليبلغ سعره 63,18 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل "برنت" نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/ يوليو، فقد ارتفع 35 سنتا إلى 72,97 دولارا.

وكان برميل برنت أغلق في لندن الخميس على ارتفاع قدره 85 سنتا عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء. وفي نيويورك، ربح برميل النفط الخفيف في نيويورك 85 سنتا أيضا.

وتحت ضغط المطالب بتحديد التهديد الإيراني الذي تتحدث عنه منذ أكثر من عشرة أيام لتبرير سحب دبلوماسيين أميركيين يعملون في العراق، سربت إدارة الرئيس الجمهوري معلومات جديدة.

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فقد أكد مسؤول أميركي الخميس لوكالة "فرانس برس" أن صواريخ قام الحرس الثوري الإيراني بتحميلها على متن سفن تقليدية في الخليج، تشكل "مصدر قلق".

وكان ترامب قال إنه "على ثقة بأنّ إيران سترغب قريباً في إجراء محادثات"، لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعد "أي إمكانية" لإجراء حوار. ورد على تصريحات ترامب "لا أعرف لماذا لدى الرئيس هذه الثقة لأن هذا خاطئ".

وقالت مجموعة "فيليب فيتشرز" للاستشارات المالية في مذكرة إن "أسعار الخام ترتفع لأن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط يثير مخاوف من اضطرابات في العرض في الأمد القصير".

أما مجموعة "أواندا" فترى أن "الأوضاع الجيوسياسية ستتصاعد بشكل كبير من أجل زيادة الأسعار"، مذكرة بالخلاف التجاري الأميركي الصيني، بينما تحاول واشنطن خفض الأسعار بسبب تأثيرها على المبادلات التجارية العالمية.