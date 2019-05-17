الرملة: إصابة بالغة الخطورة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (28 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في جريمة طعن في أحد شوارع مدينة الرملة، الليلة الماضية.
وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب في مكان الجريمة، ومن تم نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهو يعاني من جراح في مختلف أنحاء جسده.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبه بهم.
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