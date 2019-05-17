انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يكشف عن نيته.. هذا ما قاله لوزير الدفاع حول إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 09:50 صباحاً - أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أنه لا يرغب بالدخول في حرب مع إيران، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن ترامب أبلغ شاناهان بذلك، الأربعاء، في إحاطة إعلامية حول التوترات المتصاعدة مع إيران.

وحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج؛ ما يثير مخاوف من ضربها للقوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها.

وقال مسؤول كان حاضراً للإحاطة، إنه لم تقدَّم أي معلومات جديدة لترامب في الاجتماع الذي ناقش إمكانية مزيد من التصعيد مع إيران.

Advertisements

لكن ترامب كان حازماً في قوله بأنه لا يريد صداماً عسكرياً مع الإيرانيين، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب ترامب عن أمله في عدم خوض بلاده الحرب مع إيران، في ظل التوتر القائم بين الجانبين، وذلك خلال استعداده لاستقبال نظيره رئيس الاتحاد السويسري، أولي مورير، بالبيت الأبيض.

ومؤخراً، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط؛ بزعم وجود معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والاثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران. وفي تصريحات إعلامية حينها قال المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان، إن طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت "طلعات ردع" ضد إيران، لـ"حماية المصالح الأمريكية".