انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تعلن عن قرار جديد بخصوص سجن مؤسس حزب العمال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 09:50 صباحاً - قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، يوم الخميس، إن القرارات التي كانت تحظر لقاء عبد الله أوجلان، زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، بمحاميه قد ألغيت، مشيراً إلى أن بإمكانه لقاءهم.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين عقب استقباله أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، في أنقرة، أوضح "غل" أن لقاء المحكومين بمحاميهم حق يكفله القانون، كما ينص القانون على تقييد هذا الحق في الحالات التي تمثل خطراً أمنياً محدداً.

وأضاف أنه "كانت هناك قرارات سابقة تمنع لقاء أوجلان بمحاميه، إلا أنها ألغيت".

ورداً على سؤال بخصوص ما قام به أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تركيا، قال الوزير إنهم زاروا عدداً من السجون، بينها سجن "إمرالي" الذي يقضي فيه أوجلان محكوميته، وفق ما ذكرته "وكالة الأناضول" الرسمية.

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وعما إذا كان أعضاء اللجنة الأوروبية التقوا أوجلان اكتفى غل بالقول: "لقد زاروا إمرالي".

وكان مؤسس وزعيم "حزب العمال الكردستاني" وجه رسالة إلى ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل أساسها "وحدات حماية الشعب" الكردية، داعياً إياها إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.

ودعا أوجلان، بحسب بيان قرأه محاموه خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، في السادس من شهر مايو الجاري، "قوات سوريا الديمقراطية" إلى السعي إلى إيجاد حلول في البلاد مع تركيا بدل الصراع معها، وأن تأخذ بالحسبان "حساسيات" تركيا الأمنية في سوريا.

وعبد الله أوجلان هو مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستاني عام 1978، وهو حزب يساري يسعى لشكل من الاستقلال عن السلطة وبناء مجتمع خاص، درس الحقوق في جامعة إسطنبول، واعتقلته السلطات التركية في فبراير 1999، ولا يزال في السجن ذاته منذ 20 عاماً، وتصنفه أنقرة (وبعض دول العالم) مع حزبه على لوائح الإرهاب.

في حين أنّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الوحدات الكردية قوتها الضاربة، قاتلت بدعم من التحالف الدولي تنظيم الدولة "داعش" وهزمته في مناطق شمالي سوريا، وتعتبر تركيا أنّ وجود هذه القوات تهديد لأمنها القومي.