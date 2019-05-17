ادارة الطلبة تطالب اتحاد الكرة بوضع حد لـ'المهازل التحكيمية' ضده

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2019-05-17 | 09:27
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طالبت ادارة نادي الطلبة، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بوضع حد لـ"المهازل التحكيمية" ضده، مبينة ان ماحدث في مباراة الكرخ كانه استكمال للاخطاء العديدة التي تم ارتكابها في مباريات الفريق السابقة.
واوضح أن "ادارة الانيق وصفت ماحدث من خطأ تحكيمي ساذج ساهم بخسارة الفريق 3 نقاط مهمة وبالعودة لمقطع الفيديو بمنح الكرخ ركلة جزاء اقل ما توصف بالغريبة في الوقت بدل من الضائع لشوط المباراة الاول امر يثير الاستغراب ولايمكن ان يدخل في اطار الاخطاء التحكيمية غير المقصودة في كرة القدم ولايمكن ان يرتكب من حكم دولي على بعد خطوة واحدة من دخوله ضمن حكام نخبة اسيا".
وبين ان "ماحدث بعد ذلك من ركلة جزاء لفريقنا قبل نهاية المباراة سواء كانت صحيحة ام لا لايمكن ان تاتي من باب التعويض او تلافي ماحدث من خطا فادح، ماحدث في هذه المباراة يبدو كانه استكمال للاخطاء العديدة التي تم ارتكابها في مباريات الفريق السابقة واقربها امام النجف والشرطة وركلات الترجيح التي طالنا منها الكثير شاهد مضاف على مدى الغبن والاجحاف الذي طال فريق نادينا بقصد او من دونه وماترتب عليه من ضغوط اضافية على ادارة النادي والملاك التدريبي واللاعبين".
واوضح ان "المهزلة التحكيمية واضحة للعيان وقبل ذلك في مباريات عديدة يبدو بمثابة عقوبة على موقف ادارة النادي من انتخابات الاتحاد وماترتب عليها من شكوى جماعية في محكمة كاس وهو امر لانتمنى حدوثه لان يؤسس لمرحلة جديدة يتوجب ان تدفع ثمنها فرق الاندية المعترضة ويشكل ظاهرة خطيرة نتمنى ان لانجبر على تصديقها والسير وراء الظنون التي بات البعض يتداولها عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".
واتم النادي بيانه بالقول، "ختاما ادارة النادي ستنتظر مايمكن ان تقرره لجنة الحكام واتحاد كرة القدم اتجاه حكم المباراة وستترك الباب مفتوحا امام مايمكن ان تتخذه من خطوات تضمن حقوق النادي وتضع حدا لمايحدث من مهازل تحكيمية متواصلة في مباريات الدوري".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.