الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح القروض خلال اذار

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي، تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح 19 قرضا".



واشار البيان الى انه "تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح 305 معاملة للمواطنين، كما تم منح قروض السيارات الى 21 معاملة واقرض معاملات لتسهيلات مالية .بالإضافة الى ذلك تم منح قروض لقطاعات أخرى".



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