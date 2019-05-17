شرطة الأنبار تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' استهدفوا القوات الامنية عام 2014

وتابع رزيج، أن "الارهابي بايع التنظيم نفس العام، واعترف خلال التحقيق بالهجوم مع زمرته الضالة على القوات الامنية في منطقة الحامضية شرق الرمادي، بينما الارهابي الثالث بايع التنظيم عام 2015، واعترافه باشتراكه بالتصدي للقوات الأمنية الجيش العراقي عندما كان يتقدم باتجاه منطقة البوراشد في جزيرة البوبالي وكذلك قيامه بالهجوم مع مجموعته الإرهابية على قوات الجيش العراقي المتمركزة في منطقة ابو فاضل في البوبالي عام ٢٠١٦ وكذلك اعترافه بالتصدي للقوات الأمنية الموجودة في الجهة المقابلة من النهر في منطقة البوفهد عام ٢٠١٦ عندما ارادت القوات الامنيه عبور النهر".
وأضاف رزيج، انه "اجري كشف الدلالة للمجرمين الارهابيين بإشراف قاضي تحقيق محكمة ارهاب شرق الانبار وحضوره، وتم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واجري لهم كشف الدلالة في مكان الحادث بحضور وجهاء منطقة البوبالي والبوعبيد".
يذكر أن شرطة الأنبار تمكنت من القاء القبض على اعداد كبيرة من المطلوبين و"الارهابيين" المتورطين باستهداف القوات الامنية والمدنيين في عام 2014، عندما احتل التنظيم الارهابي اغلب مدن المحافظة آنذاك.
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