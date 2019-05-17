شاهد.. مقاتلات F16 العراقية تتزود بالوقود جوا

عرضت القوات الجوية العراقية، مقطع فيديو يوثق عملية التزود بالوقود جوا لمقاتلتين من طراز "F16" تابعتين للسرب التاسع للقوة الجوية العراقية، من طائرة "KC-135" التابعة لسلاح الجو الأمريكي. ويظهر الفيديو إتمام عملية تزويد المقاتلات العراقية بالوقود بنجاح، ثم استكمال رحلاتهما الجوية، لتفيذ العمليات المنوطة بها.





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