مقتل 10 أشخاص بانهيار مركز لبيع سيارات مرسيديس في الصين

وقالت القناة: "حتى الساعة 01:45 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 25 شخصا من تحت الأنقاض. ولقي 10 أشخاص منهم مصرعهم فيما بعد، رغم جهود الأطباء".
وأضافت أن السلطات الصينية تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
ووقع انهيار المبنى، أمس الخميس، في معرض بيع "Mercedes-Benz". وكانت تجري في هذا المركز أعمال الترميم. وتبلغ مساحة مكان الحادث نحو 1000 متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمبنى 3 آلاف متر مربع. ووجد نحو 20 عاملا انفسهم تحت الأنقاض جراء الانهيار.
وأضافت أن السلطات الصينية تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
ووقع انهيار المبنى، أمس الخميس، في معرض بيع "Mercedes-Benz". وكانت تجري في هذا المركز أعمال الترميم. وتبلغ مساحة مكان الحادث نحو 1000 متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمبنى 3 آلاف متر مربع. ووجد نحو 20 عاملا انفسهم تحت الأنقاض جراء الانهيار.
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