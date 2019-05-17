الرئيس البولندي: الاعتداء على السفير يكشف كراهية اليهود لنا

جدة - عمرو شويل بولندا- الخليج 365:

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن الاعتداء على السفير البولندي في إسرائيل أظهر كراهية اليهود للمواطن البولندي.

وقالت وكالة أنباء “بلومبرغ” إن تصريحات دودا جاءت خلال كلمة له أمام تجمع انتخابي بمدينة مايسيلينس قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقررة في 26 مايو الجاري.

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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء، أنها احتجزت الرجل الذي هاجم السفير البولندي في تل أبيب ماريك ماغيروسكي، وبصق عليه خارج مبنى السفارة في اليوم السابق.

وبعد ساعات من الهجوم، دعا دودا إسرائيل إلى توضيح الحادث الذي قال عنه، إنه ” أهان” الدبلوماسي البولندي، وأدان الهجوم على: كرامة وكبرياء بولندا.

وأضاف دودا مخاطباً حشد من الأشخاص في بلدة ميسلينيس الجنوبية: للأسف ، كل شيء يوحي بأن هذا كان تصرفاً معادياً لبولندا، عملاً من أعمال الكراهية ضدنا، كراهية تعد ظلماً تماماً لنا.