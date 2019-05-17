السيسي يشارك في إفطار القوات المسلحة بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

اليوم الجديد
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وصرح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بذكرى العاشر من رمضان، التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.
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