جاويش أوغلو: تركيا مستعدة لاستلام منظومة "إس-400" بأي وقت تحدده روسيا

أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أنّ "تركيا مستعدّة لاستلام منظومة "إس-400" في أيّ وقت تحدّده روسيا".
وكان قد أكّد جاويش أوغلو في وقت سابق، أنّه "ليس على أجندتنا تأجيل أو وقف استلام صواريخ "إس-400" الروسية"، متسائلًا "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟".
وكانت تركيا قد قرّرت في عام 2017، شراء منظومة "إس-400" من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطوّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة الأميركية.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة تزعم أنّ منظومة "إس-400" الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة حزب "الناتو" باعتبار تركيا عضوًا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.
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