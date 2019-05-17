جاويش أوغلو: تركيا مستعدة لاستلام منظومة "إس-400" بأي وقت تحدده روسيا

أعلن وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ أنّ "​تركيا​ مستعدّة لاستلام منظومة "إس-400" في أيّ وقت تحدّده ​روسيا​".

وكان قد أكّد جاويش أوغلو​ في وقت سابق، أنّه "ليس على أجندتنا تأجيل أو وقف استلام ​صواريخ​ "إس-400" الروسية"، متسائلًا "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟".

وكانت تركيا قد قرّرت في عام 2017، شراء منظومة "إس-400" من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطوّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة الأميركية.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة تزعم أنّ منظومة "إس-400" الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة حزب "الناتو" باعتبار تركيا عضوًا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.