إغتيال صحافي في المكسيك هو الخامس منذ بداية العام

أعلنت سلطات ولاية كوينتانا رو في شرق ​المكسيك​، أنّ "الصحافي فرانسيسكو روميرو دياز، اغتيل في المنطقة الساحلية الواقعة على البحر الكاريبي"، هو الخامس الّذي يسقط منذ بداية العام الحالي 2019، في هذا البلد الّذي يُعدّ من أخطر دول العالم للمراسلين.

وأعلنت السلطات القضائية في الولاية أنّه "عُثر على جثة الصحافي في منتجع بلايا ديل كارمن بالقرب من كانكون"، موضحةً أنّ "الصحافي تقدّم بشكوى في 12 نيسان الماضي بشأن تهديدات تلقّاها"، مؤكّدةً "أنّها فتحت تحقيقًا في القضية".

ودياز كان صحافيًّا مستقلًّا يعمل خصوصًا مع الصحيفة اليومية "كينتانا رو هوي". كما كان يدير صفحة إخبارية على موقع "​فيسبوك​" تحمل اسم "اوكوريو آكوي" (حدث هنا) يتابعها أكثر من 17 ألف شخص ومتخصّص بالأخبار المنوّعة.