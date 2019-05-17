الأمن الأردني اعتقل النائبة السابقة هند الفايز على خلفية قضية مالية

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية لوكالة "بترا"، أنّ "إحدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان، أوقفت إحدى المركبات وكانت في داخلها النائبة السابقة هند الفايز ".

وأوضح أنّ "لدى تدقيق إسمها، تبيّن أنّ بحقّها طلبًا تنفيذيًّا قضائيًّا على خلفيّة مطالبة ماليّة، وأمر حبس حيث سيتمّ توديعها لمصدر طلبها".

وهند حاكم الفايز (50 عامًا) ناشطة سياسيّة معارضة، وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية، ووالدها المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي "​حزب البعث​" سُجن في ​سوريا​ نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل ​حافظ الأسد​.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كلّ يوم خميس رغم قلّة عدد المشاركين فيه، بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بإصلاحات سياسيّة واقتصاديّة ورفضًا للنهج السياسي والإقتصادي الحالي.