أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية لوكالة "بترا"، أنّ "إحدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان، أوقفت إحدى المركبات وكانت في داخلها النائبة السابقة هند الفايز ".
وأوضح أنّ "لدى تدقيق إسمها، تبيّن أنّ بحقّها طلبًا تنفيذيًّا قضائيًّا على خلفيّة مطالبة ماليّة، وأمر حبس حيث سيتمّ توديعها لمصدر طلبها".
وهند حاكم الفايز (50 عامًا) ناشطة سياسيّة معارضة، وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية، ووالدها المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي "حزب البعث" سُجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كلّ يوم خميس رغم قلّة عدد المشاركين فيه، بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بإصلاحات سياسيّة واقتصاديّة ورفضًا للنهج السياسي والإقتصادي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الأردني اعتقل النائبة السابقة هند الفايز على خلفية قضية مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.