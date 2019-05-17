الخارجية الإيرانية: الدول الداعمة للمعتدين على اليمن تضع بخدمتهم القنابل والأسلحة المدمّرة

دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ جريمة ​التحالف السعودي​ في ​صنعاء​ وتطالب المحافل الدولية بتحمّل مسؤولياتها.

واشارت الخارجية الإيرانية الى ان الدول الداعمة للمعتدين على اليمن تضع بخدمتهم القنابل والأسلحة المدمّرة وهي شريكة في الجرائم.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد شن الخميس غارات جوية على صنعاء، بعد يومين من تعرّض محطّتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار. وقتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح في احدى الضربات الجوية على صنعاء، بحسب ما أفاد الطبيب في المستشفى الجمهوري مختار محمد لوكالة "فرانس برس".

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 8 في صنعاء في "العديد من الضربات الجوية" التي شنها التحالف بقيادة السعودية.