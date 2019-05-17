بومبيو: المحادثات مع بوتين في سوتشي كانت جوهرية وناجحة

أكّد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ أنّ المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، الّتي عُقدت في مدينة سوتشي الأسبوع الحالي، كانت "جوهريّة وناجحة".

ولفت إلى "أنّنا ذهبنا إلى ​روسيا​ من أجل أجندة تفاوض جوهرية للغاية، وتبيّن أنها ناجحة". ونوّه إلى "أنّني عندما كنت مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، عملنا على محاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتبادلنا المعلومات بين البلدين بشأن الإرهاب​​​. أعرف تمامًا أنّنا ضمنًا سلامة الأميركيين بفضل المعلومات الّتي قدمها لنا الروس، وأنا أعلم أيضًا أنّنا أنقذنا حياة الروس بتقديم المعلومات الّتي كانت بحوزتنا".

وكان بومبيو قد زار روسيا يوم الثلثاء 14 أيار الحالي، حيث التقى معه بوتين في سوتشي على البحر الأسود، بعد ختام محادثاته مع وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​. وسبق لبومبيو أن اجتمع مع نظيره الروسي قبل ذلك في روفانييمي في ​فنلندا​، يوم 7 أيار، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس ​القطب الشمالي​.