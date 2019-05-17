إغلاق طريق سريع في ريفرسايد بكاليفورنيا نتيجة تحطم مقاتلة "F-16" أميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية بـ"إغلاق طريق سريع في ريفرسايد بولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية، نتيجة سقوط ​مقاتلة أميركية​ من طراز "F-16" فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو، ممّا أدّى إلى نشوب حريق".

وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي، صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأنّ "الطيّار تمكّن من القفز قبل سقوط الطائرة". ولفت إلى أنّ "الحريق لم يكن كبيرًا".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أيّ إصابات على الأرض.