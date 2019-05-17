البرلمان التايواني الأوّل الذي يشرّع زواج المثليين في آسيا

صوّت البرلمان ال​تايوان​ي على تشريع زواج المثليين، ليصبح أوّل برلمان في آسيا يسمح بذلك.

وقد تجمّع مئات من أنصار حقوق المثليين خارج المبنى في عاصمة تايبيه، في انتظار الحكم التاريخي.

يُذكر أنّ في عام 2017، قضت المحكمة الدستورية في الجزيرة بأنّ الأزواج من ​الجنس​ نفسه لهم الحق في ​الزواج​ قانونًا. وقد مُنح البرلمان مهلة مدّتها سنتان، وكان يتعين عليه إقرار التغييرات بحلول 24 أيار.

وجرى وضع مسودة مشروع القانون في شباط الماضي، بعدما أظهرت نتائج الإستفتاء في تشرين الثاني معارضة الناخبين لأيّ تعديل للقانون المدني لتشريع الزيجات المثلية، وفضلوا قانونًا خاصًّا.