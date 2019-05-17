أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أنّ "روسيا ستتّخذ إجراءات جوابيّة على العقوبات الأميركية الأخيرة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الخطوة تحتاج إلى رد بالمثل، ونؤكّد دائمًا أنّ هذا ليس خيارنا. نسعى للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية على المدى الطويل ونحن مستعدّون لذلك، ونعتقد أنّ هذا هو الخيار الصحيح". ولفتت إلى أنّ "الخطوات الّتي اتخذتها أميركا أمس، تتناقض مع الموقف الإيجابي لمفاوضات سوتشي الأخيرة بين موسكو وواشنطن".
وشدّدت السفارة على أنّ "مثل هذه الخطوات غير بنّاءة وتتعارض بوضوح مع المزاج الإيجابي للمحادثات الروسية- الأميركية الأخيرة الّتي عقدت في مدينة سوتشي"، مؤكّدةً أنّ "إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، إلى قائمة العقوبات، يعرقل التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب".
وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة أمس، كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، في قوائمها السوداء، وذلك بناءً على ما يُسمّى بـ"قانون ماغنيتسكي".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية بواشنطن: سنرد على العقوبات الأميركية الأخيرة بالمثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.