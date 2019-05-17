السفارة الروسية بواشنطن: سنرد على العقوبات الأميركية الأخيرة بالمثل

أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​واشنطن​ أنّ "​روسيا​ ستتّخذ إجراءات جوابيّة على ​العقوبات الأميركية​ الأخيرة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الخطوة تحتاج إلى رد بالمثل، ونؤكّد دائمًا أنّ هذا ليس خيارنا. نسعى للتعاون مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية على المدى الطويل ونحن مستعدّون لذلك، ونعتقد أنّ هذا هو الخيار الصحيح". ولفتت إلى أنّ "الخطوات الّتي اتخذتها ​أميركا​ أمس، تتناقض مع الموقف الإيجابي لمفاوضات سوتشي الأخيرة بين ​موسكو​ وواشنطن".

وشدّدت السفارة على أنّ "مثل هذه الخطوات غير بنّاءة وتتعارض بوضوح مع المزاج الإيجابي للمحادثات الروسية- الأميركية الأخيرة الّتي عقدت في مدينة سوتشي"، مؤكّدةً أنّ "إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من ​قوات الأمن​ الخاصة في جمهورية ​الشيشان​ الروسية، إلى قائمة العقوبات، يعرقل التعاون في عمليات ​مكافحة الإرهاب​".

وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة أمس، كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، في قوائمها السوداء، وذلك بناءً على ما يُسمّى بـ"قانون ماغنيتسكي".