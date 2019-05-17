بعثات السعودية والإمارات والنروج أبلغت مجلس الأمن بشأن الهجمات على ناقلات النفط

أعلنت البعثات الدائمة لكلّ من السعودية والإمارات والنروج لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك، "أنّها وجّهت رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بالحادث الّذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية بتاريخ 12 أيار 2019، الّذي تسبّب بإلحاق أضرار بالغة بأربع ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النروج وأُخرى تحمل علم الإمارات".
وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الحادث، بأنّه "عمل تخريبي يؤثّر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية"، مشدّدًا على أنّ "لذلك، فإنّ السعودية تندّد بأشدّ العبارات بهذه الهجمات الإرهابية وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبيّة الاستفزازيّة".
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