مجموعة "نيسان" توافق على انضمام مدير عام "رينو" إلى مجلس إدارتها

قررت مجموعة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات إجراء تعديل عميق في مجلس إدارتها واتخذت مبادرة حيال "رينو" بالموافقة على انضمام مدير عام المجموعة الفرنسية تياري بولوريه إلى مجلس إدارتها.

وقالت "نيسان" التي أضعفتها قضية ​كارلوس غصن​ ونتائج سيئة جدا لأدائها، في بيان إنها تنوي برعاية رئيسها هيروتو سايكاوا أن تقترح على المساهمين في اجتماع عام في نهاية حزيران هيئة تم تجديدها وتوسيعها لتشمل 11 إداريا. وأوضح البيان أن سبعة من هؤلاء الإداريين سيأتون من خارج المجموعة.

وحتى يوم توقيفه في 19 تشرين الثاني من العام الماضي، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة شركة رينو ومديرها العام، ورئيساً للتحالف الثلاثي، ورئيساً لمجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز.