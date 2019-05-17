نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزراء يواكبون ما يتمّ إنجازه في عملية التقشّف أو محاولة زيادة الإيرادات، تأكيدهم أنّ "هناك قناعة بأنّ ​العجز​ الّذي سيتمّ الإعلان عنه في مشروع ​الموازنة​ لن يعكس الواقع، وسيكون على غرار العام 2018، بحيث ستُظهر النتيجة النهائية أنّ التقديرات لم تكن في محلها، وبأنّ العجز أكبر مما هو مُقدّر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء للجمهورية: هناك قناعة بأن العجز الذي سيعلن عنه بالموازنة لن يعكس الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.