جريصاتي عرض مع وفد من جمعية "الفرانشايز" الاقتراحات الرامية للمحافظة على البيئة

عرض وزير البيئة فادي جريصاتي مع وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) برئاسة يحيى قصعة، الأفكار والرؤى والاقترحات العملية الرامية إلى المحافظة على البيئة وتبنّي المعايير الجمالية والصحيّة والسلامة العامة من أجل التأثير في الرأي العام وتغيير قناعاته نحو صورة أكثر اشراقاً للبنان، وبالتالي كيفية مساهمة أصحاب المبادرات والعلامات التجارية والـ Brands في تحقيق هذه الأهداف.
وكان نقاش عام حول ضرورة استمرار الحكومة في طرح سياسة تقشّفية في مناقشة بنود الموازنة العامة تخفّف من الأعباء وتحدّ من الهدر والمصاريف غير الضرورية، لتجديد ثقة اللبنانيين بحرص المسؤولين على تحقيق النهوض الاقتصادي عبر مشاريع "سيدر" والبنى التحتية واستخراج النفط المتوقّع أن تؤمن حركة اقتصادية كبيرة تدفع بمؤشّرات النمو وتجذب الاستثمارات وتوفّر فرص العمل.
ثم عرض قصعةأهداف ونشاطات الجمعية والتحضيرات لاستضافة لبنان اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز World Franchise Council، بالتزامن مع منتدى BIFEX في حزيران من العام 2020.
وجرى البحث في امكانية تعاون الجمعية ووزارة البيئة خلال منتدىBIFEX العام المقبل، حيث سيطرح موضوعيتعلق بالحفاظ على حسن ادارة ثروة الموارد الطبيعية في لبنان. وقد دعت الجمعية الخبيرة البيئية ومعدّة البرامج الوثائقية البريطانية المعروفة غايا فينس للمشاركة في المنتدى وعرض التجارب والخبرات الدولية بهذا الخصوص.
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