شعبة المعلومات أوقفت سارقا من أصحاب السوابق في المصيطبة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 25 نيسان 2019، أقدم مجهول على الدخول إلى محل لبيع "اللانجيري" وإحدى المكتبات في ​سن الفيل​، وسرق بطريقة إحتياليّة حقيبة صاحبة المحل الّتي تحتوي مبلغًا من المال وأوراقها الثبوتية، ومبلغ ألفي دولار أميركي من داخل المكتبة؛ وفرّ إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة إلى معرفة كامل هويّة المشتبه به، ويُدعى: "ح. ج." (مواليد عام 1971، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي ​المخدرات​".

وبيّنت المديرية أنّ "بتاريخ 11 أيار 2019 وفي ​المصيطبة​، وبعد عمليّات الرصد الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه على متن دراجة لون أسود، تبيّن أنّها المستخدمة في عمليّات السرقة، وجرى ضبطها. وقد تمّ التعرّف عليه من قبل المدعيَّين اللذين وقعا ضحيّة أعماله، واتّخذا بحقّه صفة الإدعاء الشخصي".

ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​".