اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ توقيف 59 مطلوبا بتاريخ 16/5/2019 بجرائم ​مخدرات​، سرقة، سلب، تزوير. كما اعلنت ضبط 850مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 16/5/2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن الداخلي: توقيف 59 مطلوبا وضبط 850 مخالفة سرعة زائدة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.