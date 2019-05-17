مصادر للجمهورية: لبنان تبلغ رسائل تطمين أميركية أن لا تصعيد للوضع بالجنوب

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "​لبنان​ تبلّغ رسائل تطمين أميركية، أنّ لا تصعيد للوضع في ​الجنوب​، وأنّ هناك اتجاهًا نحو إجراء مفاوضات جدّية في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع ​إسرائيل​".

ولفتت إلى أنّ "الأميركيين طلبوا من الإسرائيليين وقف الأشغال في الحقول النفطية (في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان او القريبة منها) موقتًا، إفساحًا في المجال أمام المباحثات وعدم تصعيد الوضع".

وأكّدت المصادر، أنّ "الأميركيين مهتمّون بألّا يؤثّر ما يجري في المنطقة إضافة إلى ​النزوح السوري​، على الوضع في لبنان، خصوصًا من الناحية الأمنيّة، ويسألون عن الحلول الممكن طرحها لإعادة ​النازحين​ إلى بلادهم".